37 лет

В 2018-м Федерер пропустил «Мастерс» в Торонто, чтобы отдохнуть перед возвращением в Цинциннати. Так что у него было время даже устроить костюмированную вечеринку. Роджер оделся как Супермен, а Мирка примерила костюм Чудо-женщины.