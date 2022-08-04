Когда-то Даниэла была пятой ракеткой мира, а сейчас она успешная телеведущая.
Официально Даниэла завершила карьеру в 2017 году. В последние сезоны она не так уж часто побеждала и постепенно опускалась в рейтинге всё ниже и ниже.
Помимо тенниса, Даниэла проявляла себя и около спорта: снималась для журналов (в том числе и обнажённой), а заработки с этих съёмок отдавала на благотворительность.
Несмотря на множество съёмок, Гантухова не вешала на себя ярлыки. «Совершенно точно не считаю себя секс-символом. И надеюсь, что зрители болеют за меня из-за моей игры, а не из-за внешности», – отмечала Даниэла.
После спортивной карьеры Даниэла нашла себя в работе на телевидении: она комментирует теннис и работает ведущей.
Гантухова не работает только в одном месте: она появляется и на CBS, и на Fox Sports, а также производит контент для Amazon Prime Video.
Помимо основной работы на ТВ, Даниэла ведёт и свой подкаст The Real DNA, где общается с известными спортсменами (не только теннисистами) и выпытывает у них вдохновляющие истории.
Иногда Даниэла вновь берёт ракетку в руки на выставочных турнирах.
Ракетка иногда меняется и на клюшку для гольфа.
Сейчас Даниэле 39 лет, но она совершенно не замечает своего возраста. Теннисистка находится в шикарной форме.