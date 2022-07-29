Боевики, комедии, мыльные оперы — в списке жанры на любой вкус.
Теннисистка не раз играла саму себя в кино и сериалах. Она появлялась в фильме «8 подруг Оушена», а также в сериалах «Миллиарды» и «Утреннее шоу».
В качестве камео Джокович появился в ленте «Неудержимые 2», но его имя, к сожалению, не указано в титрах.
В разные годы карьеры Надаль появлялся в латиноамериканском проекте «Чего бы это ни стоило», а также в испанском сериале «Бешеные псы».
Американка появляется в роли самой себя в документальном фильме «Я — Болт» о бегуне Усэйне Болте, вместе с Шараповой снималась в «8 подругах Оушена», а также появлялась в проекте «Пиксели».
Федерер тоже не раз появлялся на экранах в роли самого себя: он снялся в «Чего бы это ни стоило» и в документальной картине о моде «Марк Джейкобс и Луи Виттон».
Во время спортивной карьеры Агасси появился в роли самого себя в мыльной опере «Без ума от тебя» — там он ещё со своей легендарной шевелюрой.
В начале 2010-х годов Мыскина появилась в качестве камео в российском сериале «Случайные связи».
Легенду тенниса можно увидеть в сериалах «Уилл и Грейс», «Портландия», документальной картине «В Россию с любовью».
Ещё в позапрошлом десятилетии Роддик снялся в известном сериале «Сабрина — маленькая ведьма», также он появлялся в комедии «Притворись моей женой».