Как известные теннисистки провели летний отпуск?

Множество фото из райских местечек.

Вероника Кудерметова

На пляж в 6 утра — почему бы и нет?

Анна Калинская

В своих соцсетях Анна показала вечерний выход в шикарном летнем наряде.

Анастасия Павлюченкова

В июле Анастасия была на Миконосе.

Ана Иванович

У Иванович отпуск может быть круглый год — недавно она тоже выбиралась погреться на песке.

Паула Бадоса

Четвёртая ракетка мира решила отдохнуть на Санторини.

Арина Соболенко

И ещё одна теннисистка выбрала пляжный отдых.

Гарбинье Мугуруса

Гарбинье же решила поделиться снимками с Женевского озера.

Белинда Бенчич

Белинда тоже проводит время в Швейцарии на берегу Женевского озера.

Виктория Азаренко

Многократная победительница турниров WTA перезаряжает батарейки на солнышке.

Симона Халеп

После полуфинала Уимблдона перезагрузилась и Симона Халеп. Скоро снова на корт!