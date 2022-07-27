Множество фото из райских местечек.
На пляж в 6 утра — почему бы и нет?
В своих соцсетях Анна показала вечерний выход в шикарном летнем наряде.
В июле Анастасия была на Миконосе.
У Иванович отпуск может быть круглый год — недавно она тоже выбиралась погреться на песке.
Четвёртая ракетка мира решила отдохнуть на Санторини.
И ещё одна теннисистка выбрала пляжный отдых.
Гарбинье же решила поделиться снимками с Женевского озера.
Белинда тоже проводит время в Швейцарии на берегу Женевского озера.
Многократная победительница турниров WTA перезаряжает батарейки на солнышке.
После полуфинала Уимблдона перезагрузилась и Симона Халеп. Скоро снова на корт!