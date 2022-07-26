Какие фильмы о теннисе лучшие? В одном чуть не снялась Шарапова

Байопики о легендарных матчах и игроках – в наличии.

«Уимблдон», 2004

Сюжет фильма соприкасается с реальностью: главный герой влюбляется, и ему удаётся выиграть Уимблдон, будучи во второй сотне рейтинга! В 2001 году с позиции 125-й ракетки мира трофей взял Горан Иванишевич.

Главную героиню срисовали с Шараповой?

Прообразом главной героини, которую сыграла Кирстен Данст, стала Мария Шарапова. Это молодая, уверенная в себе блондинка, которая стремится к своей спортивной цели. Кстати, именно в 2004-м Мария выиграла Уимблдон.

«Борг/Макинрой», 2017

Эта картина уже принадлежит к роду байопиков: в основе лежит история о финальном матче Уимблдона в 1980 году: в мужском одиночном разряде тогда сыграли Бьорн Борг и Патрик Макинрой.

Бьорна Борга сыграл шведский актёр Сверрир Гуднасон, а Патрика Макинроя — Шайа ЛаБаф.

«Битва полов», 2017

Сюжет для этой ленты тоже подсказала жизнь: матч между Билли Джин Кинг и Бобби Риггсом в 1973 году.

Теннисист-ветеран Риггс (Стив Каррелл) бросил вызов Кинг (Эмма Стоун), утверждая, что женский теннис намного хуже мужского, поэтому и должен меньше оплачиваться. Но в итоге получил по заслугам.

«Король Ричард», 2021

Самый последний нашумевший фильм о мире тенниса — рассказ об отце сестёр Уильямс и начале спортивного пути теннисисток. Роль Ричарда Уильямса исполнил Уилл Смит.

За эту роль Смит был удостоен премий Оскар и «Золотой глобус». Правда, на церемонии вручения Оскара случился скандал: Смит ударил по лицу комика Криса Рока за шутку в адрес его жены.