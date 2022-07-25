Даниил является первой ракеткой мира уже 10 недель. А кто больше?
25 июля обновился рейтинг 52 недель ATP, и Даниил Медведев стал рекордсменом среди российских теннисистов по количеству недель во главе рейтинга. Он будет теперь первой ракеткой мира более 10 недель.
Кому же принадлежит мировой рекорд? Конечно же, Новаку Джоковичу. Суммарно серб возглавлял рейтинг 373 недели – это более семи лет. Потрясающе!
Швейцарец впервые стал первой ракеткой мира 2 февраля 2004 года и суммарно побывал на вершине 310 недель.
До Федерера рекорд принадлежал Питу Сампрасу, который последний раз был на вершине в 2000-м.
За 10 лет до Сампраса рекорд принадлежал Ивану Лендлу, который к августу 1990 года суммарно был первой ракеткой мира 270 недель.
Лендл смог всего на две недели опередить американца Коннорса, который свой рекорд оформил к июлю 1983 года.
На шестом месте располагается 36-летний Рафаэль Надаль, у которого ещё есть теоретические шансы улучшить своё достижение.
На седьмом месте среди всех теннисистов в истории находится великий бунтарь Джон Макинрой. Он поднимался на вершину 14 раз и суммарно был там 170 недель.
Знаменитый швед был во главе рейтинга суммарно больше двух лет.
Более сотни недель и на счету знаменитого американца Андре Агасси.
А вот среди россиян три теннисиста удостоились такой чести возглавлять рейтинг ATP. Сейчас из них лидирует Даниил Медведев.
Марат был во главе рейтинга девять недель, и его рекорд среди россиян продержался с апреля 2001 года до июля 2022-го.
Ну а первым россиянином в истории, возглавившим рейтинг ATP, был Евгений Кафельников – с мая по июнь 1999 года.