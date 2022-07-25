У неё всё еще достаточно энергии, чтобы жить на три страны.
Сейчас Габриэле 52 года, свой последний турнир она провела в далеком 1996-м – 26 лет назад.
И по сей день теннисистка выглядит сногсшибательно – например, вот она на недавнем «Ролан Гаррос».
Габриэла не расстаётся со спортом: проводит велотренировки, играет в теннис и регулярно ходит в спортзал.
После спортивной карьеры Сабатини преуспела в бизнесе: ещё будучи в спорте, она подписала контракт с парфюмерной компанией и стала выпускать именные духи. Парфюм Gabriela Sabatini выпускается до сих пор.
В 2006 году Сабатини была введена в Международный зал теннисной славы. Она стала первой аргентинкой, которая удостоилась такой чести.
Выставочные матчи и турниры легенд: теннис остаётся в жизни Габриэлы, пусть она и закончила с профессиональным спортом в 26 лет.
Сейчас жизнь Габриэлы проходит на три страны: она много времени проводит в Буэнос-Айресе (Аргентина), во Флориде (США) и в Швейцарии.
Детей у Габриэлы нет, зато большую славу получила её племянница: Ориана Сабатини – известная актриса и певица, а также девушка известного аргентинского футболиста Пауло Дибалы.
В 2018 году Габриэла побывала в России на матчах чемпионата мира по футболу. В Петербурге она увидела матч Аргентина – Нигерия, после которого дружина Лео Месси вышла в плей-офф.