Димитров и Шерзингер провстречались пару лет, а вот Курникова и Иглесиас вместе больше 20.
Перед тем как сойтись со Штеффи Граф, Андре Агасси был женат на знаменитой Брук Шилдс. Актриса была старше теннисиста на пять лет, их брак продлился всего два года.
Американский теннисист сделал предложение актрисе спустя всего три месяца отношений. Пара поженилась в 2013 году, а уже в 2015-м они решили развестись: тогда же Свитинг и завершил спортивную карьеру.
В 2009 году Роддик женился на актрисе Бруклин Деккер («Притворись моей женой», «Морской бой»). У пары подрастают двое сыновей – Хэнк и Стиви.
После романа с теннисисткой Ким Клейстерс Хьюитт начал встречаться с актрисой Бек Картрайт и стремительно на ней женился. Сейчас у пары трое детей.
С 2000 года Пит женат на актрисе Бриджит Уилсон («Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Свадебный переполох»). В браке родились двое детей, постепенно Уилсон прекратила сниматься.
Никто не думал, что роман Курниковой с известным певцом приведёт к серьёзным отношениям, но так и случилось: они вместе более 20 лет и стали родителями троих детей.
Теннисист и певица сошлись в 2015 году: на тот момент Шерзингер рассталась с Льюисом Хэмилтоном, а Димитров – с Марией Шараповой.
С 2010 года теннисист и актриса официально женаты. Фостер в основном прославилась благодаря сериалу «90210: Новое поколение».