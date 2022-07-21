Она справилась с психогенным перееданием, привела себя в замечательную форму и пишет книжки.
Моника перестала выступать на крупных соревнованиях с 2003 года, спустя 10 лет после совершённого на неё нападения. Её результаты упали после возвращения – всего один раз она выиграла турнир «Большого шлема» (Australian Open).
В 2008 году Селеш официально объявила о завершении карьеры, а ещё спустя год её включили в Зал теннисной славы.
Сейчас теннисистка в свои 48 лет выглядит великолепно, хотя ещё во время спортивной карьеры её преследовали проблемы с пищевым поведением.
Победить приступы переедания Селеш помогла работа со специалистами, которые выявили причины, подобрали для неё специальную диету. Также Моника занялась йогой – это тоже сделало своё дело.
После спорта Селеш проявила себя как писательница. Она стала автором серии книг «Академия», где рассказывается о событиях в вымышленной спортивной школе.
«Я люблю проводить время в одиночестве, а писательская деятельность идеально подходит для моего образа жизни», – рассказывала Селеш в интервью GoTennis.
Также Селеш написала и о себе: ещё в 2009 году свет увидела её книга «Getting a Grip: On My Body, My Mind, My Self», где теннисистка открыто рассказала о своей карьере, депрессии, борьбе с лишним весом.
Карьеру тренера Селеш для себя не выбрала: ей надоели постоянные разъезды в туре, а без постоянных поездок и вовлечения в процесс хорошим наставником не стать.
С личной жизнью у Селеш тоже всё в порядке: она была обручена с бизнесменом Томом Голисано ещё в 2014 году. Он старше Моники на 32 года.