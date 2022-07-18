Он прославился не только на корте, но и за его пределами.
У Хьюитта — большой послужной список в теннисе. Он дважды выигрывал турниры «Большого шлема» (Уимблдон и US Open), брал Итоговый и носил звание первой ракетки мира.
Вместе со сборной Австралии Хьюитт дважды выигрывал Кубок Дэвиса — в 1999-м и 2003-м. Во второй раз Хь.юитт на своих плечах затащил сборную в финал, совершив камбэк в матче с Роджером Федерером.
Трофеев Хьюитт мог бы завоевать и больше. В родной Австралии в 2005 году он мог взять третий ТБШ в карьере, но помешал россиянин: Марат Сафин обыграл его в финале. Был проигрыш и в финале US Open Роджеру Федереру.
Хьюитт прославился и за пределами корта. Он встречался с бельгийской теннисисткой Ким Клейстерс и даже был помолвлен с ней.
Но брак с известной теннисисткой не состоялся. Спустя три месяца после расставания Ллейтон сделал предложение своей новой девушке Ребекке Картрайт, актрисе. Ещё через пару месяцев состоялась и свадьба.
И у Хьюитта, и у Клейстерс теперь многодетные семьи: каждый растит по трое детей. Сын Ллейтона Круз пошёл по его стопам и занимается теннисом.
Круз Ллейтон Хьюитт – с пелёнок на корте. Он постоянно ездил вместе с отцом на турниры, а сейчас соревнуется сам: выиграл, например, в 12 лет юниорский чемпионат Австралии в своей возрастной категории.
Спортивную карьеру Хьюитт завершил в 2016 году, на своём 20-м по счёту Australian Open. После этого он стал капитаном сборной Австралии на Кубке Дэвиса.
В Зал теннисной славы, кстати, уже введены двое россиян – Евгений Кафельников и Марат Сафин. Обоих Хьюитт в своё время обыгрывал на корте.