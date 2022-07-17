У жениха Шараповой есть связь с русской культурой…

Сам Гилкс получал образование в Итоне, а затем в Бристольском университете, где учил испанский и русский языки. Мама Александра преподавала в Оксфорде русский язык, а сам он бывал в России ещё до знакомства с Шараповой.