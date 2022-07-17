Связи с британскими монархами, продажи картин и неудачный брак.
Александр Гилкс родом из Великобритании, ему 43 года и он бизнесмен-аукционист. Также Гилкс является известным филантропом: он часто организовывал благотворительные вечера.
Сам Гилкс получал образование в Итоне, а затем в Бристольском университете, где учил испанский и русский языки. Мама Александра преподавала в Оксфорде русский язык, а сам он бывал в России ещё до знакомства с Шараповой.
Учась в итонском колледже, Гилкс подружился с принцами Уильямом и Гарри. Какое-то время младший брат Алекса даже встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.
После окончания университета Гилкс работал менеджером по международным коммуникациям Louis Vuitton в Париже, а затем аукционистом Phillips de Pury Company, после чего основал собственную фирму Paddle8.
До романа с Шараповой Гилкс уже был женат: в 2012 году его избранницей стала дизайнер Миша Нону. Брак продлился чуть более четырёх лет.
С Марией Шараповой Александр Гилкс начал встречаться ориентировочно в 2017 году. Впервые пару заметили в 2018-м в аэропорту Лос-Анджелеса.
В декабре 2020-го пара объявила о помолвке, но Мария и Александр пока до сих пор не женаты.
В 2022 году Мария и Александр стали родителями: полмесяца они скрывали рождение первенца Теодора.
У Теодора и его отца близко стоят дни рождения. Оба появились на свет в июле: Теодор – 1-го, Александр – 17-го.