Даниил Медведев, Елена Рыбакина и другие действующие теннисисты, только по разу взявшие мэйджор.
Марат Сафин – о победе на Australian Open – 2005: «Ощутил огромное облегчение, когда выиграл свой 2-й «Шлем». Думал, что так и останусь парнем, который по ошибке взял ТБШ и больше ничего не достиг».
Среди действующих теннисистов 10 «одношлемников». Один «Шлем» – случайность или только начало? Кто ещё не взял свой второй титул на турнире «Большого шлема»?
US Open – 2014
Лучшее место в карьере – 3-е (29 января 2018)
«Ролан Гаррос» – 2017
Лучшее место в карьере – 5-е (19 марта 2018)
US Open – 2017
Лучшее место в карьере – 3-е (16 июля 2018)
US Open – 2019
Лучшее место в карьере – 4-е (21 октября 2019)
Australian Open – 2020
Лучшее место в карьере – 4-е (9 марта 2020)
US Open – 2020
Лучшее место в карьере – 3-е (2 марта 2020)
«Ролан Гаррос» – 2021
Лучшее место в карьере – 2-е (28 февраля 2022)
US Open – 2021
Лучшее место в карьере – 10-е (11 июля 2022)
US Open – 2021
Лучшее место в карьере – 1-е (28 февраля 2022)
Уимблдон – 2022
Лучшее место в карьере – 12-е (17 января 2022)
Повторит ли Елена успех Иги Свёнтек, которая в 2020-м выиграла «Ролан Гаррос», а спустя два года добилась в Париже такого же результата и избавилась от статуса «одношлемницы»?