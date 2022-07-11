Новый статус в соцсетях удивил поклонников известной теннисистки.
Шарапова изменила статус в социальных сетях и заинтриговала подписчиков. Теперь в её подписи значится просто «Мама», хотя официально о рождении ребёнка теннисистка не объявляла.
Жених Марии Алекс Гилкс также молчит о возможном счастливом событии, однако в комментариях Шарапову уже поздравляют с пополнением в семействе.
Шарапова познакомилась со своим женихом приблизительно в 2017 году. Папарацци впервые заметили пару в 2018-м, но Мария и Александр не спешили официально объявлять о том, что встречаются.
До апреля 2019 года теннисистка и её возлюбленный скрывали отношения, но затем появились на светском мероприятии в Лос-Анджелесе и начали выкладывать совместные фото.
Александр сопровождал Марию на некоторых турнирах и болел за неё из ложи вплоть до окончания её карьеры зимой 2020-го.
В декабре 2020-го пара объявила о помолвке, но свадьбы пока не было.
О беременности Мария объявила весной 2022-го, но пол ребёнка пока так и не раскрыла.