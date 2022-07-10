Как Роджер Федерер стал королём Уимблдона?

В этом году все скучают по великому швейцарцу.

Дебют Роджера на Уимблдоне

В 1999 году Роджер Федерер впервые сыграл на Уимблдоне: тогда он вылетел в первом раунде, проиграв Иржи Новаку.

Первая победа — 2003

Первая победа на ТБШ с Роджером случилась именно на Уимблдоне. До этого розыгрыша он не проходил дальше четвертьфинала. В решающем матче Федерер обыграл Марка Филиппуссиса.

Пять побед подряд

С 2003 по 2007 год Федереру не было равных на Уимблдоне. После Филиппуссиса Роджер по два раза побеждал в финалах Энди Роддика и Рафаэля Надаля.

И ещё три — в разные годы

После гегемонии в середине нулевых Федерер побеждал на Уимблдоне ещё три раза: в 2009-м, 2012-м и 2017-м.

С июля 2021-го Федерер не играл

Последний раз Роджер выходил на корт именно на Уимблдоне – год назад он уступил в четвертьфинале Хуберту Хуркачу.

Первый пропуск за 23 года

В этом сезоне Федерер пропустил Уимблдон впервые за 23 года. Лишь четыре раза за это время он вылетал раньше четвертьфинала (в основном в ранние годы).

Но в 2022-м Роджер всё равно побывал на турнире

В 2022-м Федерер побывал на 100-летнем юбилее главного корта Уимблдона. Рекордсмену турнира аплодировали стоя.

Многие соперники скучают по Роджеру на корте

О великом швейцарце приятные слова недавно сказал Рафаэль Надаль: «Я скучаю по Роджеру. Все скучают по нему. Пожалуй, он мой величайший соперник в истории».

Федерер ещё надеется сыграть на Уимблдоне

Легенда не теряет надежды на возвращение. «Здесь я пережил свои самые большие победы и самые болезненные поражения. Надеюсь, что смогу ещё раз здесь сыграть».