Среди этих оштрафованных – всего четыре женщины.
Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 4000
Причина: порча инвентаря
Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 4500
Причина: коучинг
Когда оштрафовали: второй круг
Размер штрафа: $ 3500
Причина: коучинг
Когда оштрафовали: второй круг
Размер штрафа: $ 4000
Причина: порча инвентаря
Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: нецензурная брань
Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение
Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение
Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение
Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 10 000
Причина: неспортивное поведение
Когда оштрафовали: третий круг
Размер штрафа: $ 4000
Причина: нецензурная брань
Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение
Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: нецензурная брань
Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение
Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 2500
Причина: порча инвентаря
Когда оштрафовали: второй круг
Размер штрафа: $ 5000
Причина: нецензурная брань
Когда оштрафовали: второй круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение
Когда оштрафовали: второй круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение
Когда оштрафовали: третий круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: нецензурная брань
Когда оштрафовали: третий круг
Размер штрафа: $ 10 000
Причина: неспортивное поведение