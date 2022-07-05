Кого уже успели оштрафовать на Уимблдоне?

Среди этих оштрафованных – всего четыре женщины.

Дарья Савилл (Австралия)

Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 4000
Причина: порча инвентаря

Леся Цуренко (Украина)

Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 4500
Причина: коучинг

Гарбинье Мугуруса (Испания)

Когда оштрафовали: второй круг
Размер штрафа: $ 3500
Причина: коучинг

Хэрриет Дарт (Великобритания)

Когда оштрафовали: второй круг
Размер штрафа: $ 4000
Причина: порча инвентаря

Фернандо Вердаско (Испания)

Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: нецензурная брань

Адриан Маннарино (Франция)

Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение

Стэн Вавринка (Швейцария)

Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение

Йосихито Нисиока (Япония)

Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение

Ник Кирьос (Австралия) – 1

Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 10 000
Причина: неспортивное поведение

Ник Кирьос (Австралия) – 2

Когда оштрафовали: третий круг
Размер штрафа: $ 4000
Причина: нецензурная брань

Педро Мартинес (Испания)

Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение

Диего Шварцман (Аргентина)

Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: нецензурная брань

Лукаш Клейн (Словакия)

Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение

Бенуа Пэр (Франция)

Когда оштрафовали: первый круг
Размер штрафа: $ 2500
Причина: порча инвентаря

Райлли Опелка (США)

Когда оштрафовали: второй круг
Размер штрафа: $ 5000
Причина: нецензурная брань

Иржи Веселы (Чехия)

Когда оштрафовали: второй круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение

Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Когда оштрафовали: второй круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: неспортивное поведение

Денис Шаповалов (Канада)

Когда оштрафовали: третий круг
Размер штрафа: $ 3000
Причина: нецензурная брань

Стефанос Циципас (Греция)

Когда оштрафовали: третий круг
Размер штрафа: $ 10 000
Причина: неспортивное поведение