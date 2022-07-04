Семь ритуалов Рафы Надаля, которые помогают ему побеждать

Будь собранным, как Рафа перед матчем!

Зачем вообще Надалю соблюдать ритуалы?

Секрет прост. «Благодаря ритуалам я полностью сконцентрирован», – подчеркивал Рафа в интервью.

1. Принять холодный душ

Обязательный холодный душ открывает череду действий Рафы перед каждым матчем. Освежиться нужно приблизительно за 45 минут до игры – это даёт дополнительный прилив сил.

2. Высоко подпрыгнуть перед выходом на корт

Перед выходом на игру Надаль несколько раз подпрыгивает в подтрибунном помещении, поджав ноги в коленях. Однажды на Уимблдоне он выбрал неудачное место, ударился головой о балку – и проиграл Жилю Мюллеру.

3. Расставить бутылки в нужном порядке

Бутылки Надаля должны стоять логотипами к корту по диагонали и строго на одной линии. Сначала Надаль пьёт из одной бутылки, а затем — из другой. Выравнивать Рафа любит и носки – без этого игру не начнёт.

4. Не наступать на линии корта

Концентрации помогает и правило не наступать на линии корта. Рафа перешагивает их – и всегда только правой ногой.

5. Подготовка к подаче – отдельный ритуал

Перед подачей Рафа одной рукой отбивает мяч ракеткой, а другой сначала поправляет шорты, затем — футболку на левом плече, потом — на правом, касается носа, поправляет волосы за левым ухом, опять касается носа и поправляет волосы уже за правым ухом.

6. Возвращаться к задней линии после подачи

После того как Рафа берёт свою подачу, он возвращается к задней линии, чтобы там немного потоптаться.

7. Забег в конце матча

По завершении встречи Надаль бежит к сетке для рукопожатия с соперником. Именно бежит, а не идёт.