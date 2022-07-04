3. Расставить бутылки в нужном порядке

Бутылки Надаля должны стоять логотипами к корту по диагонали и строго на одной линии. Сначала Надаль пьёт из одной бутылки, а затем — из другой. Выравнивать Рафа любит и носки – без этого игру не начнёт.