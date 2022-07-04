Будь собранным, как Рафа перед матчем!
Секрет прост. «Благодаря ритуалам я полностью сконцентрирован», – подчеркивал Рафа в интервью.
Обязательный холодный душ открывает череду действий Рафы перед каждым матчем. Освежиться нужно приблизительно за 45 минут до игры – это даёт дополнительный прилив сил.
Перед выходом на игру Надаль несколько раз подпрыгивает в подтрибунном помещении, поджав ноги в коленях. Однажды на Уимблдоне он выбрал неудачное место, ударился головой о балку – и проиграл Жилю Мюллеру.
Бутылки Надаля должны стоять логотипами к корту по диагонали и строго на одной линии. Сначала Надаль пьёт из одной бутылки, а затем — из другой. Выравнивать Рафа любит и носки – без этого игру не начнёт.
Концентрации помогает и правило не наступать на линии корта. Рафа перешагивает их – и всегда только правой ногой.
Перед подачей Рафа одной рукой отбивает мяч ракеткой, а другой сначала поправляет шорты, затем — футболку на левом плече, потом — на правом, касается носа, поправляет волосы за левым ухом, опять касается носа и поправляет волосы уже за правым ухом.
После того как Рафа берёт свою подачу, он возвращается к задней линии, чтобы там немного потоптаться.
По завершении встречи Надаль бежит к сетке для рукопожатия с соперником. Именно бежит, а не идёт.