Кто мощнее всех подал мяч, а кто сыграл самый длинный матч?
В 1985 году Беккер выиграл соревнования в одиночном разряде в 17 лет и 227 дней.
На момент завоевания титула в 1996 году Мартина была в возрасте 15 лет и 282 дней.
В 1957 году Маллой стал самым возрастным победителем Уимблдона: он выиграл парный турнир у мужчин вместе с Баджем Патти. Тогда Маллою было 43 года и 226 дней.
В 2003 году Навратилова взяла Уимблдон в миксте в паре с представителем Индии Леандером Паесом. Тогда Мартине было 46 лет и 264 дня.
Легендарный швейцарец выигрывал Уимблдон восемь раз в своей карьере.
На один титул больше у рекордсменки среди женщин: девять побед в одиночном разряде одержала Навратилова, ещё 11 спортсменка выиграла в парах.
В 2010 году Иснер и Маю сражались в общей сложности более 11 часов, из которых более восьми часов занимал один решающий сет (138 геймов).
В финале 2019 года Новак и Роджер играли почти пять часов, победу одержал Джокович.
Дент в 2010-м подал со скоростью 238 км/ч, Уильямс-старшая в 2008-м осуществила подачу со скоростью 201 км/ч.
Иванишевич 212 раз подал навылет за один турнир, это случилось в 2001 году. Уильямс держит рекорд среди женщин с 2015-го: она сделала 80 эйсов за розыгрыш.