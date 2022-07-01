Элитная ягода стала символом Уимблдона

Клубника появилась на Уимблдоне ещё в середине XIX века: время проведения турнира как раз совпадало со временем сбора клубники, так что именно эту ягоду подавали во время чаепитий. Клубника была тогда редким, элитным продуктом.