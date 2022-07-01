Десерт привязался к турниру ещё в XIX веке.
Клубника появилась на Уимблдоне ещё в середине XIX века: время проведения турнира как раз совпадало со временем сбора клубники, так что именно эту ягоду подавали во время чаепитий. Клубника была тогда редким, элитным продуктом.
Традиционный вариант подачи уимблдонской клубники – со сливками и сахаром. С 2018 года появился вариант для веганов – сливки делали из сои.
В 70-е был ещё один оригинальный вариант подачи: клубнику можно было есть в остром виде с чёрным перцем.
Полтора миллиона ягод в среднем съедается за один турнир участниками, работниками и болельщиками – это около 28 тонн. К ним прилагается более семи тысяч литров сливок!
Стоимость одной классической порции в 10 ягод – около £ 3. Любопытно, что для обычных зрителей и для посетителей королевской ложи растят клубнику разных сортов.
Некоторые болельщики выделяются и приходят на матчи с клубничной атрибутикой.
В официальном видео от Уимблдона и Джокович, и Федерер, и Шарапова признавались, что едят клубнику именно со сливками. Энди Маррей тогда остроумно ответил что ест клубнику… пальцами.
«Скажу честно, клубника там не очень вкусная. Её заливают сливками, чтобы она была сладкой. Символ, конечно, красивый, но для такого дела можно было отобрать более качественные ягоды», – отмечала российская теннисистка.