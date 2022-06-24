Кто из звёзд спорта и шоу-бизнеса посещал Уимблдон?

Разброс огромный – от первых лиц королевской семьи до звёзд Голливуда.

Королева Елизавета II

Символ британской монархии часто можно было увидеть на матчах: когда-то королева Елизавета даже вручала победителям трофей.

Принцесса Диана

Турниры посещала и принцесса Диана, например, в 1995 году незадолго до развода с принцем Чарльзом.

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин

Британская королевская семья посещает турниры и по сей день: на Уимблдоне регулярно бывают принц Уильям со своей супругой Кейт Миддлтон.

Райан Гиггз

Известные британские футболисты – тоже частые гости турнира. Раньше на Уимблдоне бывал легенда «МЮ» Райан Гиггз.

Уэйн Руни

На теннис заглядывал и Уэйн Руни – в 2013-м он побывал на турнире вместе с супругой Колин.

Дэвид Бекхэм

Практически каждый год на Уимблдоне можно увидеть Дэвида Бекхэма.

Сэр Алекс Фергюсон

Без тренерских кадров в боксах не обошлось: турниры «Большого шлема» не пропускал сэр Алекс Фергюсон.

Крис Хэмсворт

Знаменитые актёры тоже не пропускают главный турнир на траве: исполнитель роли Тора Крис Хэмсворт посещал матчи в 2014 году.

Сэмюэл Л. Джексон

Ник Фьюри из франшизы «Мстители» тоже на месте.

Иэн Маккеллен и Мэгги Смит

На трибунах можно было увидеть Гэндальфа и Минерву Макгонагалл – сэра Иэна Маккеллена и Мэгги Смит.

Эмма Уотсон

Гермиона Грейнджер ходила на квиддич, а исполнительница этой роли Эмма Уотсон предпочитала теннис.

Бенедикт Камбербэтч

Какой турнир в Англии без исполнителя роли Шерлока Холмса? Бенедикт Камбербэтч на месте.

Джуд Лоу и Нико Росберг

Иногда на трибунах Уимблдона актёрский мир пересекается со спортивным – так Джуд Лоу спокойно что-то обсуждал с чемпионом «Формулы-1» Нико Росбергом.

Кира Найтли

Британская звезда кино Кира Найтли в 2014 году тоже побывала на Уимблдоне.

Хью Джекман

В этом мужчине трудно узнать известного голливудского актёра, а это Хью Джекман.