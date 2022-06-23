Маттек-Сэндс – икона стиля

Олимпийская чемпионка в миксте Бетани Маттек-Сэндс в 2011 году решила надеть на красную дорожку платье из теннисных мячей. Британка так пошумела с этим выходом, что его вспоминают до сих пор!