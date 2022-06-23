Традиционная препати от WTA открывала турнир каждый год, пока не вмешались коронавирусные ограничения.
Герцогиня Кембриджская Кэтрин ещё до замужества заглядывала на огонёк к теннисисткам и попадала в объективы камер.
Мария Шарапова в компании миллиардера Ричарда Брэнсона – обычная картина для таких препати.
На вечеринки Уимблдона заглядывали даже монаршие особы: например, в 2009 году препати посетила принцесса Беатрис.
Олимпийская чемпионка в миксте Бетани Маттек-Сэндс в 2011 году решила надеть на красную дорожку платье из теннисных мячей. Британка так пошумела с этим выходом, что его вспоминают до сих пор!
Бетани всегда старалась впечатлять своими нарядами.
И снова странный лук от Маттек-Сэндс: через год она удивила всех футуристичными очками и ярким цветом волос.
Мария Шарапова и гонщик Марк Уэббер как-то приехали на суперкаре от Porsche, амбассадорами которого они являлись.
Ане Иванович целуют руку прямо на красной дорожке за несколько месяцев до начала её романа с Бастианом Швайнштайгером.
Призёр Олимпиады Лора Робсон позировала на рекламном стенде с мороженым: сейчас по этой марке сходит с ума беременная Мария Шарапова.
Британка Хитер Уотсон всегда старалась сделать выходы кретивными: на одной из вечеринок она появилась с зонтом, важным аксессуаром на Туманном Альбионе.
Сёстры Уильямс почти всегда появлялись на красной дорожке вместе.