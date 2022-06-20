Папой скоро станет не только Рафаэль Надаль.
На недавней пресс-конференции испанец официально подтвердил слухи: они вместе с супругой Марией Франциской Перелло ждут первенца.
В декабре британка завершила спортивную карьеру, почти сразу же вышла замуж, а месяц назад объявила о беременности.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис станут родителями в октябре. Из-за беременности Элина взяла паузу в карьере.
Аргентинец Гидо Пелья и его возлюбленная Стефани Демнер совсем скоро станут родителями в первый раз.
В начале 2020 года Возняцки завершила карьеру. В 2021 году у Возняцки и её мужа родилась дочь Оливия, и вот в 2022-м Каролина беременна вновь.
Нидерландская теннисистка стала мамой совсем недавно – в апреле 2022 года. У Кики и её мужа Ремко де Рийке родился сын по имени Матс.
В мае 2022-го Кристина Плишкова стала мамой в первый раз: у теннисистки и её мужа, футболиста Давида Ганцко родился сын Адам.
Бывшая 56-я ракетка мира сейчас ожидает второго ребёнка. После первых родов она даже возвращалась на корт.
В апреле 2022 года стало известно, что Шарапова и её жених Алекс Гилкс ждут ребёнка. Спортивную карьеру Мария завершила ещё в начале 2020 года.