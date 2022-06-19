Дело не только в спортивных победах.
На корте Серена Уильямс заработала $ 94,5 млн призовых за всю карьеру. При этом последний год американка не соревновалась: в 2021-м она выиграла лишь $ 500 тыс.
Заметную часть дохода Серене приносят рекламные и спонсорские контракты с брендами Nike, Gatorade, DirecTV, PepsiCo и др.
У Уильямс к 2022 году набралось уже 15 млн подписчиков в соцсетях. В прошлом году стоимость её рекламного поста составляла $ 63 тыс.
Уильямс придумывает одежду для умных, утончённых, сильных и стильных женщин: так позиционирует себя бренд S by Serena на официальном сайте.
Помимо одежды, Серена выпускает под своим именем украшения, дизайном которых занимается сама.
Фонд Серены с 2014 года поддерживает различные стартапы. 53% этих проектов управляются женщинами, около 47% от всех стартапов основаны афроамериканцами.
Один из примеров вложений Серены – проект Andela Series D, который развивают таланты в области IT-технологий. С того момента, как Уильямс вложилась в проект, он вырос в цене в два раза: его оценивали в $ 700 млн, а теперь – в $ 1,5 млрд.
Серена приобрела небольшую долю в промоушене UFC летом 2016 года. Также у теннисистки есть доля в футбольном клубе «Майами Долфинс».
По оценке Forbes, состояние теннисистки в 2022 году оценивается в $ 260 млн. Однако благодаря точным инвестициям оно может серьёзно увеличиться уже в ближайшие годы.