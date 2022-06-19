Вложения в стартапы могут сделать Уильямс миллиардером

Один из примеров вложений Серены – проект Andela Series D, который развивают таланты в области IT-технологий. С того момента, как Уильямс вложилась в проект, он вырос в цене в два раза: его оценивали в $ 700 млн, а теперь – в $ 1,5 млрд.