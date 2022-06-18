Личную жизнь легендарный испанец держит под замком, но кое-что о его любимой всё-таки удалось узнать.
Мария Франциска (Хиска) Перелло родилась в 1988 году. В 2010 году она получила степень MBA в университете Пальмы. Сейчас Хиска работает в фонде Надаля.
Знакомство Надаля с будущей супругой произошло на Майорке. Помогла сестра Рафаэля. Впервые Надаль представил девушку общественности в 2005 году.
Мария Франциска и Рафаэль поженились только в 2019 году, до этого пара даже не задумывалась о свадьбе.
Церемония бракосочетания на Мальорке проходила в условиях строгой секретности: всех присутствующих попросили отключить мобильные телефоны.
По признанию Надаля, свадьба не поменяла их с Хиской отношения, они просто почувствовали, что настало правильное время. «Мы поженились, чтобы устроить большую вечеринку», – говорил Рафа.
Мария Франциска не так часто посещала турниры с участием любимого. Это девушка объясняла тем, что Надалю необходимо личное пространство, когда он играет в теннис.
«Её зовут Мария Франциска, но я называю её Мэри. Я называю её Марией Франциской только во время ссоры. Но такого почти не бывает, она очень спокойная», – отмечал Рафа.
Слухи о первенце в семье Надаля официально подтвердились: Рафа и Хиска действительно ждут первого ребёнка. Когда малыш появится на свет, пока неизвестно.