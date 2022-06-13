Мат на корте – нередкое дело, и многие судьи уже научились понимать по-русски.
Представитель Казахстана Александр Бублик не стесняется ругательств на корте: чего стоит один его спич про ненависть к теннису и о том, что детей ни в коем случае не стоит отдавать в этот спорт.
В нескольких матчах Азаренко случались казусы с матом, и это попадало в трансляцию. На «Ролан Гаррос» в 2015-м белоруска получила штраф в $ 7 тыс. за нецензурную брань.
Даниил может позволить себе эмоциональные высказывания на корте. К примеру, в эфир Первого канала попала его нецензурная эмоциональная реакция на игру Пабло Карреньо-Бусты во время четвертьфинала Олимпиады в Токио.
Эмоции после неудачного розыгрыша в игре с Сарой Соррибес-Тормо позволила себе и Анастасия Павлюченкова.
Александр Зверев иногда позволяет себе резкие выражения, и однажды он даже выругался на своего отца, который пытался давать ему подсказки с трибун. Александра Зверева-старшего такие слова довели до слёз.
На последнем «Мастерсе» в Цинциннати Рублёв получил предупреждение даже не за матерное слово, а за его цензурную замену «бл***ха-муха». «Я не хочу, чтобы меня оштрафовали из-за того, что ты не знаешь язык», – говорил Андрей судье.
Латвийская теннисистка Елена была так недовольна работой системы Hawk-Eye на турнире в Мельбурне, что выругалась по-русски, а затем даже заплакала.
Украинка Свитолина признавалась, что часто матерится на английском, за что ей делают замечания. «Чтоб не штрафовали на корте, лучше, конечно, материться на русском. Хотя судьи уже знают и на русском выражения», – рассказывала теннисистка.
На матче «Мастерса» в Торонто Хачанов не сдержал эмоций и позволил себе крепкое испанское выражение Esta mierda («это дерьмо»). Следующие 10 минут Карен спорил с судьёй, насколько плохое слово произнёс и можно ли за это штрафовать.