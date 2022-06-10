Кто-то действительно обходится только бананами, а кто-то приходит на корт со своим контейнером.
Американка прямо в перерыве предпочитает не просто перекусить бананом или яблоком, а достаёт тарелку с фруктовым салатом.
На «Ролан Гаррос» в 2021 году Анастасия дошла до финала и осталась в шаге от титула. По ходу турнира она ела в перерывах мармеладных мишек, и эта милая деталь всем запомнилась.
Надаль предпочитает классику: как и многие другие теннисисты, он использует банан в качестве перекуса.
На заре карьеры Джокович тоже предпочитал бананы в перерыве, сейчас он чаще перекусывает сухофруктами.
Бананы во время перерывов ел и Федерер...
…и россиянин Даниил Медведев. Иногда фанаты не успевали сосчитать, сколько фруктов он съел за матч.
Старшая из сестёр Уильямс выбирает полезный смузи. А ещё она однажды заказала кофе прямо на корт.
Спортивные гели и батончики – тоже частые гости на корте. Например, у Иги Свёнтек.
Австриец во время матча может позволить себе энергетик: на US Open в 2020-м даже случился скандал, когда Тиму не разрешили пить Red Bull прямо из банки.