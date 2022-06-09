Мотивирующие надписи, животные и даже портреты легенд баскетбола.
«Ты пробовал. Ты ошибался. Неважно. Попробуй снова. Ошибись снова. Ошибись лучше», – такая мотивирующая надпись набита на предплечье швейцарца.
У Свитолиной много разных татуировок, но чаще всего привлекает внимание тигрица на бедре.
Каролина Плишкова тоже имеет тату на бедре, только в виде племенных узоров.
Аккуратное сердце на шее – выбор младшей из сестёр Уильямс.
У россиянки много различных татуировок, наиболее интересной из которых выглядит надпись «Pain doesn't kill me, I kill the pain» («Боль не убивает меня, я убиваю боль»). Есть и надпись по-русски: «Только Бог Нам Судья».
Гномик на бедре редко попадает в кадр, а вот огромный цветок на спине – да.
Возвращаемся к тигриной теме: есть такое тату и у Арины Соболенко.
Мартинцова отошла от теннисной традиции и зататуировала целый рукав.
Мощный расписной рукав есть и у словенки Полоны Херцог.
На одной руке у Кирьоса – портреты сразу двух легенд баскетбола, Леброна Джеймса и Коби Брайанта.