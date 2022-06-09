С какими татуировками ходят топ-теннисисты?

Мотивирующие надписи, животные и даже портреты легенд баскетбола.

Стэн Вавринка

«Ты пробовал. Ты ошибался. Неважно. Попробуй снова. Ошибись снова. Ошибись лучше», – такая мотивирующая надпись набита на предплечье швейцарца.

Элина Свитолина

У Свитолиной много разных татуировок, но чаще всего привлекает внимание тигрица на бедре.

Каролина Плишкова

Каролина Плишкова тоже имеет тату на бедре, только в виде племенных узоров.

Серена Уильямс

Аккуратное сердце на шее – выбор младшей из сестёр Уильямс.

Светлана Кузнецова

У россиянки много различных татуировок, наиболее интересной из которых выглядит надпись «Pain doesn't kill me, I kill the pain» («Боль не убивает меня, я убиваю боль»). Есть и надпись по-русски: «Только Бог Нам Судья».

Фабио Фоньини

Гномик на бедре редко попадает в кадр, а вот огромный цветок на спине – да.

Арина Соболенко

Возвращаемся к тигриной теме: есть такое тату и у Арины Соболенко.

Тереза Мартинцова

Мартинцова отошла от теннисной традиции и зататуировала целый рукав.

Полона Херцог

Мощный расписной рукав есть и у словенки Полоны Херцог.

Ник Кирьос

На одной руке у Кирьоса – портреты сразу двух легенд баскетбола, Леброна Джеймса и Коби Брайанта.