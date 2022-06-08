Лидером по призовым за карьеру является Джокович. А вот Медведеву пока до него далеко.
За победу на «Ролан Гаррос» — 2022 Рафаэль Надаль получил чек на € 2,2 млн. Благодаря этому он обошёл Роджера Федерера по заработкам за карьеру.
Сколько же призовых заработали за карьеру звёзды тенниса?
$ 62 733 749
$ 130 594 339
$ 130 681 472
$ 156 541 453
А вот российские теннисисты сильно отстают от представителей Биг-4.
$ 11 074 245
$ 12 056 988
$ 14 264 450
$ 14 373 291
$ 16 186 480
$ 23 829 470
$ 23 883 797