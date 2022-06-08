Сколько зарабатывают на корте звёзды тенниса

Лидером по призовым за карьеру является Джокович. А вот Медведеву пока до него далеко.

За победу на «Ролан Гаррос» — 2022 Рафаэль Надаль получил чек на € 2,2 млн. Благодаря этому он обошёл Роджера Федерера по заработкам за карьеру.

Сколько же призовых заработали за карьеру звёзды тенниса?

Энди Маррей

$ 62 733 749

Роджер Федерер

$ 130 594 339

Рафаэль Надаль

$ 130 681 472

Новак Джокович

$ 156 541 453

А вот российские теннисисты сильно отстают от представителей Биг-4. 

Карен Хачанов

$ 11 074 245

Андрей Рублёв

$ 12 056 988

Михаил Южный

$ 14 264 450

Марат Сафин

$ 14 373 291

Николай Давыденко

$ 16 186 480

Даниил Медведев

$ 23 829 470

Евгений Кафельников

$ 23 883 797