Цветана Пиронкова и Михаил Мирчев

Болгарка Пиронкова связала свою жизнь с футболистом пловдивского «Локомотива». В апреле 2018 года теннисистка стала мамой, а затем вернулась на корт и начала показывать лучшие результаты в карьере.