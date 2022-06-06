Титул «Король грунта»

В 2012 году Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в седьмой раз: в открытой эре чаще Рафаэля на этом турнире не побеждал никто. В следующие 10 лет Надаль одержит ещё семь побед и закрепит за собой титул «Король грунта» (63 титула на этом покрытии).