История Рафы в спорте – величайшая, и она всё ещё продолжается.
Первую победу на турнирах ATP Рафа одержал на грунтовом турнире в Сопоте в 2004 году. Тогда испанцу было 18 лет.
В том же году Надаль впервые со сборной Испании выиграл Куюок Дэвиса. В финале испанцам удалось обыграть сборную США, а Рафа стал самым молодым на тот момент победителем турнира.
В 2005 году Надаль стал победителем первого турнира «Большого шлема»: испанцу покорился Открытый чемпионат Франции. В финале Рафа обыграл Мариано Пуэрту.
В 2008 году Надалю покорилась и Олимпиада в Пекине. В одиночном разряде он добрался до финала, где обыграл Фернандо Гонсалеса.
18 августа 2008-го Надаль впервые возглавил рейтинг АТР, став 24-м теннисистом, кому покорилась первая строчка топа.
В 2010 году Надаль впервые победил на US Open и собрал «Золотой карьерный «Большой Шлем»: победа на всех четырех турнирах ТБШ + золото Олимпиады.
В 2012 году Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в седьмой раз: в открытой эре чаще Рафаэля на этом турнире не побеждал никто. В следующие 10 лет Надаль одержит ещё семь побед и закрепит за собой титул «Король грунта» (63 титула на этом покрытии).
После 2014 года у Надаля участились обострения травм: более двух лет он не играл в финалах ТБШ, а в 2016-м завершил сезон на девятом месте в рейтинге.
На Играх в Рио-де-Жанейро Рафа во второй раз стал олимпийским чемпионом, на этот раз выиграв парный турнир вместе с Марком Лопесом.
После спада Надаль вернулся в топ и довёл количество побед на ТБШ до рекордных 22: 14 титулов «Ролан Гаррос», две победы на «Уимблдоне», две победы в Австралии и ещё четыре – в США.
К 2022 году Надаль пробил отметку в 800 недель в топ-5 рейтинга ATP. На первом месте пока располагается Роджер Федерер: он пробыл в пятёрке лучших 859 недель.