2019-й, 33 года

В красивую дату Рафе подарили аж два торта. «Что я буду делать? Просто отпраздную здесь с людьми с турнира, со всеми работниками, которые, если честно, для меня особенные, потому что с ними всегда были потрясающие отношения», — делился планами Надаль на тот день.