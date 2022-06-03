Рафе — 36!

День рождения испанец чаще всего празднует на кортах «Ролан Гаррос», выигрывая матчи. Кроме побед, 3 июня приносит ему и вкусные торты — с помадкой или ярусные. Самые впечатляющие — в нашей коллекции!

2005-й, 19 лет

Мэйджор только готовился к звезде по имени Рафа — орги подарили очень скромный, будто из магазина, клубничный бисквит. Хотя во время первого выступления в Париже Надаль обыграл №1 Роджера Федерера, став лишь одним из четырёх игроков, кто одолел его в том году.

2007-й, 21 год

«Торт 2007 года точно выглядел презентабельнее.
Не пропустили и шоколадные теннисные ракетки — как символ двух побед на «РГ».

2008-й, 22 года

Рафа разрезает праздничный торт после победы над Николасом Альмагро в 1/4 финала — он отдал всего три гейма. Стоит признать, попытка задуть свечи за одну затяжку стала тогда самой сложной задачей.

2009-й, 23 года

Все поклонники Надаля знают, что торта в 2009 году не было. Робин Содерлинг отправил его собирать вещи уже в четвёртом круге — всего за пару дней до дня рождения и вкусного подарка.

2011-й, 25 лет

«Торт снова был эффектным: трёхъярусным, с шампанским, бенгальскими огнями и украшениями».

2012-й, 26 лет

В 2012-м Рафе вручили большой зефирный торт с земляничным желе, украшенный теннисной ракеткой и мячами. Этот шедевр имениннику передал экс-капитан сборной Франции на Кубке Дэвиса Ги Форже.

2013-й, 27 лет

Самый классный трёхъярусный торт Рафе подарили прямо на корте. Казалось, он весил все 20 кг. Презенту обзавидовалась даже Маша Шарапова. «Я видела, как Надаль доиграл матч и какой крутой торт ему подарили. Мне аж завидно стало. Я подумала: «Эй, ему же не 30. Всего 27. А такой торт».

В этот день он разделался с Кеем Нисикори в трёх партиях в четвёртом круге. «Мне очень приятно отпраздновать свой день рождения на Центральном корте в Париже. Для меня это особенный момент. Сегодня я играл лучше, чем в предыдущие дни», — признавался Надаль.

2014-й, 28 лет

В тот год он получил целых два торта: от боссов «РГ» и владельцев ресторана Cafe De La Paix. Гигантское лакомство с «девяткой» — количеством побед — казалось, было одних размеров с теннисистом.

Чуть скромнее оказались орги турнира — к торту даже пришлось тянуться, таких небольших размеров он был. Свечи-фейерверки спасли ситуацию.

2015-й, 29 лет

3 июня Рафа потерпел второе поражение в карьере на грунтовом мэйджоре — в трёх сетах проиграл Новаку Джоковичу. Навряд ли в тот момент было до торта. А серб всё же проиграл долгожданный финал Стэну Вавринке.

2017-й, 31 год

С помадкой, несколькими слоями и теннисными мячиками по кругу, но без свечей — в меру эффектный и элегантный торт подарили в ресторане. Им Рафа закусил победу в 1/4 финала над Николозом Басилашвили днём ранее — 6:0, 6:1, 6:0.

2019-й, 33 года

В красивую дату Рафе подарили аж два торта. «Что я буду делать? Просто отпраздную здесь с людьми с турнира, со всеми работниками, которые, если честно, для меня особенные, потому что с ними всегда были потрясающие отношения», — делился планами Надаль на тот день.

2022-й, 36 лет

3 июня Рафа вновь встретит свой ДР на корте Парижа — за выход в финал он поборется с немцем Сашей Зверевым. Отметит ли испанец возможную победу вкусным тортом на этот раз!?