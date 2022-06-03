День рождения испанец чаще всего празднует на кортах «Ролан Гаррос», выигрывая матчи. Кроме побед, 3 июня приносит ему и вкусные торты — с помадкой или ярусные. Самые впечатляющие — в нашей коллекции!
Мэйджор только готовился к звезде по имени Рафа — орги подарили очень скромный, будто из магазина, клубничный бисквит. Хотя во время первого выступления в Париже Надаль обыграл №1 Роджера Федерера, став лишь одним из четырёх игроков, кто одолел его в том году.
«Торт 2007 года точно выглядел презентабельнее.
Не пропустили и шоколадные теннисные ракетки — как символ двух побед на «РГ».
Рафа разрезает праздничный торт после победы над Николасом Альмагро в 1/4 финала — он отдал всего три гейма. Стоит признать, попытка задуть свечи за одну затяжку стала тогда самой сложной задачей.
Все поклонники Надаля знают, что торта в 2009 году не было. Робин Содерлинг отправил его собирать вещи уже в четвёртом круге — всего за пару дней до дня рождения и вкусного подарка.
«Торт снова был эффектным: трёхъярусным, с шампанским, бенгальскими огнями и украшениями».
В 2012-м Рафе вручили большой зефирный торт с земляничным желе, украшенный теннисной ракеткой и мячами. Этот шедевр имениннику передал экс-капитан сборной Франции на Кубке Дэвиса Ги Форже.
Самый классный трёхъярусный торт Рафе подарили прямо на корте. Казалось, он весил все 20 кг. Презенту обзавидовалась даже Маша Шарапова. «Я видела, как Надаль доиграл матч и какой крутой торт ему подарили. Мне аж завидно стало. Я подумала: «Эй, ему же не 30. Всего 27. А такой торт».
В этот день он разделался с Кеем Нисикори в трёх партиях в четвёртом круге. «Мне очень приятно отпраздновать свой день рождения на Центральном корте в Париже. Для меня это особенный момент. Сегодня я играл лучше, чем в предыдущие дни», — признавался Надаль.
В тот год он получил целых два торта: от боссов «РГ» и владельцев ресторана Cafe De La Paix. Гигантское лакомство с «девяткой» — количеством побед — казалось, было одних размеров с теннисистом.
Чуть скромнее оказались орги турнира — к торту даже пришлось тянуться, таких небольших размеров он был. Свечи-фейерверки спасли ситуацию.
3 июня Рафа потерпел второе поражение в карьере на грунтовом мэйджоре — в трёх сетах проиграл Новаку Джоковичу. Навряд ли в тот момент было до торта. А серб всё же проиграл долгожданный финал Стэну Вавринке.
С помадкой, несколькими слоями и теннисными мячиками по кругу, но без свечей — в меру эффектный и элегантный торт подарили в ресторане. Им Рафа закусил победу в 1/4 финала над Николозом Басилашвили днём ранее — 6:0, 6:1, 6:0.
В красивую дату Рафе подарили аж два торта. «Что я буду делать? Просто отпраздную здесь с людьми с турнира, со всеми работниками, которые, если честно, для меня особенные, потому что с ними всегда были потрясающие отношения», — делился планами Надаль на тот день.
3 июня Рафа вновь встретит свой ДР на корте Парижа — за выход в финал он поборется с немцем Сашей Зверевым. Отметит ли испанец возможную победу вкусным тортом на этот раз!?