Среди лучших из лучших есть любители немецкого автопрома, а также новомодных экологичных электромобилей.
Лучший из россиян в рейтинге АТР недавно получил в подарок на день рождения новенькую BMW.
Хачанов уже полгода является амбассадором Cadillac. «Когда едешь на Escalade — ты выше всех на дороге», — отмечал Карен в интервью.
Рублёв достаточно сдержанно относится к машинам, а также называет себя осторожным водителем. Автомобиль BMW X5, подаренный за золото Олимпиады, Андрей отдал отцу.
У первой ракетки мира – внушительный автопарк, в который входит Aston Martin DB9, Bentley GT и Tesla Model X. Также Джокович является амбассадором автомобилей марки Peugeot.
Рафа тоже позволял себе самые разнообразные машины на протяжении карьеры: например, у него были Aston Martin DBS V12 и Ferrari 458 Italia. А недавно он как посол бренда KIA стал обладателем электромобиля EV6.
Циципас в восторге от своей Tesla Model 3. У автомобиля даже есть имя – Юлиус.
C 2008 года Федерер сотрудничает с брендом Mercedes Benz и ездит на их машинах.
Как и Джокович, Берреттини является амбассадором Peugeot, однако не только их машины есть в его гараже: в 2019 году итальянец выиграл Mercedes Benz за победу на турнире в Штутгарте.