Легенда тенниса не играет на профессиональном уровне более 20 лет, но живёт не менее насыщенной жизнью.
23 года прошло с того момента, как Штеффи Граф завоевала свой последний титул на турнирах «Большого шлема». Немка выиграла «Ролан Гаррос»: и на том же турнире в мужском разряде выиграл её будущий муж Андре Агасси, собрав при этом «Карьерный шлем».
Граф и Агасси вместе более 20 лет. Они поженились в 2001 году, к тому моменту Граф уже завершила спортивную карьеру из-за многочисленных травм. Пара осела в Лас-Вегасе, США.
Почти восемь лет Граф не играла в теннис после завершения карьеры. Затем она начала выступления в благотворительных и выставочных встречах. Часто Граф играла в паре с мужем.
Штеффи активно занимается благотворительностью: у неё есть фонд Children for Tomorrow. Он помогает детям, которые подвергались насилию и издевательствам, преследованиям и лишениям, тем, кто потерял семью.
Также Граф занимается бизнесом, связанным с фитнесом: она – соучредитель сети спортклубов для женщин Mrs. Sporty.
Штеффи Граф – мама двоих детей. В 2001 году она родила сына по имени Джейден Джил, а в 2003 году – дочь Джаз Эли.
«Мы рады, что они не стали профессиональными теннисистами», – сказал однажды Агасси. Сын Штеффи и Андре Джейден профессионально занимается бейсболом.
Сама Штеффи не ведет соцсети, но её муж иногда делится совместными снимками, к примеру, с семейных праздников. Так семья Граф и Агасси праздновала Хэллоуин.
Граф и Агасси женаты более 20 лет, но всё еще влюблены друг в друга: позволяют себе дурачиться и часто проводят время вместе.
В свои 52 года Граф впервые появилась на обложке модного журнала Vogue. «Я просто чувствую себя комфортнее в уединении, тогда могу сосредоточиться на том, что важно», – отметила Штеффи.