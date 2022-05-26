Серена Уильямс — 34 победы (2013)

Серена начала серию с победы над Шараповой на «Мастерсе» в Майами, что позднее повторила в Мадриде и на «РГ». В финале Рима она столкнулась с Викторией Азаренко. И лишь в 1/16 Уимблдона Серена споткнулась о немку Сабину Лисицки.