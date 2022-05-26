Иге Свёнтек нужно выиграть «Ролан Гаррос» — 2022, чтобы повторить рекорд — самая длинная победная серия в женском туре принадлежит Винус Уильямс. А кто ещё впереди польки?
Доминирование бельгийки пытались прервать русские: финал USO-2007 Жюстин взяла у Светланы Кузнецовой. Затем оформила Штутгарт и Цюрих, победив француженку из Москвы Татьяну Головину. Итоговый она забрала у Марии Шараповой, которая и прервала серию в 1/4 АО — выиграла с «баранкой».
Серена начала серию с победы над Шараповой на «Мастерсе» в Майами, что позднее повторила в Мадриде и на «РГ». В финале Рима она столкнулась с Викторией Азаренко. И лишь в 1/16 Уимблдона Серена споткнулась о немку Сабину Лисицки.
Легендарный сезон Винус начала с пропуска пяти месяцев из-за тендинита запястий. Затем Уильямс выиграла первый ТБШ на Уимблдоне, три североамериканских турнира и мэйджор на USO. Победив Елену Дементьеву в «золотом» матче Олимпиады в Сиднее, она уступила Дэвенпорт в финале австрийского Линца.
Свёнтек громит соперниц в 2022 году. С января она захватила тур — взяла пять титулов: Доха, Майами, Индиан-Уэллс, Штутгарт, Рим. Победа во 2-м круге «РГ» над Элисон Риске стала 30-й подряд в этом сезоне.
Чтобы сравняться с Уильямс, Свёнтек нужно выиграть ещё пять матчей — то есть взять «РГ»! Следующая соперница — Данка Ковинич в 3-м круге. Кто может помешать Иге дальше — до сих пор загадка. Касаткина, Бадоса, Анисимова или Соболенко?
В случае титула на парижском грунте Свёнтек останется выиграть лишь матч до полного господства. Это будет возможно уже на траве: Хертогенбос в Нидерландах или Ноттингем в Британии? Оба — серии 250.