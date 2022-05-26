Кто-то выбрал подругу детства, а кто-то – бывшую Тилля Линдеманна.
Дарья и Даниил впервые встретились ещё в подростковом возрасте, а в 2018 году поженились. Дарья профессионально занималась теннисом, но к 18 годам вынуждена была закончить из-за трёх травм подряд.
Ещё в 2005 году Елена и Новак начали встречаться, но к помолвке пришли только в 2013 году. Сейчас у пары двое детей: сын Стефан и дочь Тара.
София – немецкая актриса, модель и телеведущая. Около четырёх лет Томалла встречалась с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, а также с футболистом Лорисом Кариусом. Томалла старше Зверева на 8 лет.
Стефанос и Теодора познакомились в Нью-Йорке через общих друзей. Сейчас Петалас живёт в Лондоне, однако прилетает на какие-то турниры Стефаноса, чтобы поддержать его.
14 лет Рафаэль встречался со своей спутницей, прежде чем жениться на ней. Мария Франциска является директором фонда, учреждённого мужем.
Молодая испанская звезда Карлос Алькарас не очень активно распространяется о личной жизни. По некоторым данным, его девушкой является теннисистка Мария Гонсалес Хименес.
Мария имеет образование в области психологии, сейчас она получает магистерскую степень в университете Южной Дании. С Каспером Мария встречается примерно с 2018-го.
Избранница Шаповалова – шведская теннисистка Мирьям Бьорклунд. Сейчас она замыкает топ-150 рейтинга WTA, прошла квалификацию «Ролан Гаррос», но в первом раунде уступила Донне Векич.
Нина Гаиби родилась в интернациональной семье, она занимается конным спортом, выступая за Марокко. Свои отношения Феликс и Нина открыли в 2021 году: к тому моменту они встречались уже два года.
Эухения работает моделью и имеет контракты с целым рядом брендов, что не мешает ей активно поддерживать Диего на различных турнирах прямо с трибун.
Стефани – модель, актриса и телеведущая с огромным количеством подписчиков в соцсетях (более 1,3 млн). Давным-давно у неё уже был роман с теннисистом – Хуаном-Мартином дель Потро. Сейчас Гидо и Стефани готовятся стать родителями.
Лолита ранее активно занималась теннисом, но карьеру в спорте не построила. Османова живёт в Монако, где и Димитров, она старается посещать его матчи на различных турнирах.