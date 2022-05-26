Нина Гаиби (Феликс Оже-Альяссим)

Нина Гаиби родилась в интернациональной семье, она занимается конным спортом, выступая за Марокко. Свои отношения Феликс и Нина открыли в 2021 году: к тому моменту они встречались уже два года.