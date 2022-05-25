Воспитание троих сыновей

Много времени Анастасия проводит со своей семьёй: у неё подрастает трое сыновей – Евгений, Григорий и Павел. «Сейчас я стараюсь свою жизнь подстраивать под детей, а не они – под мою», – рассказывала Мыскина в интервью «Чемпионату».