За 5 стартов на турнире россиянин лишь раз преодолел барьер 1-го круга.
Дебют 21-летнего Медведева на «Ролан Гаррос» получился неудачным – в матче с обладателем уайлд-кард Бонзи он снялся в 4-м сете.
На сей раз Даниилу достался в стартовом матче француз Пуй с 15-м номером посева, и россиянин уступил в трёх сетах.
Теперь уже Даниил был посеян 12-м и в стартовом матче с французом Эрбером даже повёл по сетам 2:0, но всё равно проиграл.
Турнир впервые проводился осенью, а Медведеву впервые достался не француз. Но и венгру Фучовичу он уступил.
Лишь с 5-й попытки Даниил, постоянно твердивший об особой «любви» к грунту, смог одержать стартовую победу на «Ролан Гаррос».
Где одна победа, там и две – наверное, так рассудил Даниил и выбил из сетки ещё и американца Пола.
Ну а где две, там и три. С американцем Опелкой россиянин разделался легко и играючи.
И с чилийцем Гарином Даниил управился в трёх сетах, а его соотношение побед и поражений на «РГ» выровнялось – 4-4.
Но истории любви не получилось. Всё разрушил в четвертьфинале грек с русскими корнями Стефанос Циципас.
«Счастлив вернуться на турниры, чувствую себя прекрасно физически, и это самое главное. Да, и я снова мечтаю», – заявил Даниил.