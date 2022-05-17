История отношений одной из самых колоритных пар мирового тенниса.
Гаэль и Элина долго знали друг друга, ведь часто пересекались на турнирах, но практически не общались: у украинки были другие отношения.
Всё завертелось в конце 2018-го в Париже, а уже в начале 2019-го пара объявила о своих отношениях.
«Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и сам родом из Парижа, живёт в Женеве», – рассказывала Элина.
Элина и Гаэль даже завели совместный аккаунт в соцсетях – G.E.M.S.life, в этом профиле теннисисты делились совместными фото, видео и деталями отношений.
Без ложки дёгтя не обошлось. Свитолина и Монфис несколько раз то сходились, то расходились, а их совместный аккаунт то пропадал, то появлялся вновь.
В феврале 2021 года пара объявила о перерыве в отношениях, но уже в апреле Гаэль сделал Элине предложение, и девушка ответила согласием.
Роскошная свадьба теннисистов прошла летом 2021 года в Швейцарии: в городе Ньон на берегу Женевского озера.
Свитолина рассказывала, что у них с Монфисом заключен брачный контракт. «Когда ты зарабатываешь большие деньги, то нужен брачный контракт, особенно если у каждой стороны есть свои большие проекты и большие траты», – отмечала теннисистка.
Выступать на соревнованиях Свитолина продолжила под своей фамилией, хотя по документам она теперь Элина Монфис.
Уже в октябре 2022-го Элина и Гаэль впервые станут родителями. О пополнении в семье Свитолина объявила несколько дней назад – теннисисты ожидают появления на свет девочки.