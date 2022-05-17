Чудесное стечение обстоятельств

«Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно оказались в Париже, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и сам родом из Парижа, живёт в Женеве», – рассказывала Элина.