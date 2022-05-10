Юный испанец собрал внушительную коллекцию побед над лучшими игроками.
US Open – 2021, 3-й круг
Первая победа в карьере Алькараса над игроком топ-10.
Вена-2021, 1/4 финала.
Париж-2021, 2-й круг.
Рио-2022, 1/4 финала
2-я победа над этим теннисистом, когда он находился в топ-10.
Майами-2022, 4-й круг
2-я победа над этим теннисистом, когда он находился в топ-10.
Майами-2022, 1/2 финала.
Майами-2022, Финал.
Третья победа над игроком топ-10 в течение одного турнира.
Барселона-2022, 1/4 финала
3-я победа над этим теннисистом, когда он находился в топ-10.
Мадрид-2022, 1/4 финала.
Мадрид-2022, 1/2 финала
Первая победа в карьере Алькараса над действующим лидером рейтинга.
Мадрид-2022, Финал.
Третья победа над игроком топ-10 в течение одного турнира.
Только двух игроков, которые последнее время постоянно находятся в топ-10, Карлос Алькарас ещё не обыгрывал. Это Андрей Рублёв (Россия)…
И чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев (Россия).