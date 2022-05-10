Кого из топ-теннисистов обыгрывал Карлос Алькарас

Юный испанец собрал внушительную коллекцию побед над лучшими игроками.

1. Стефанос Циципас (Греция) – 3-я ракетка мира

US Open – 2021, 3-й круг
Первая победа в карьере Алькараса над игроком топ-10.

2. Маттео Берреттини (Италия) – 7-я ракетка мира

Вена-2021, 1/4 финала.

3. Янник Синнер (Италия) – 9-я ракетка мира

Париж-2021, 2-й круг.

4. Маттео Берреттини (Италия) – 6-я ракетка мира

Рио-2022, 1/4 финала
2-я победа над этим теннисистом, когда он находился в топ-10.

5. Стефанос Циципас (Греция) – 5-я ракетка мира

Майами-2022, 4-й круг
2-я победа над этим теннисистом, когда он находился в топ-10.

6. Хуберт Хуркач (Польша) – 10-я ракетка мира

Майами-2022, 1/2 финала.

7. Каспер Рууд (Норвегия) – 8-я ракетка мира

Майами-2022, Финал.
Третья победа над игроком топ-10 в течение одного турнира.

8. Стефанос Циципас (Греция) – 5-я ракетка мира

Барселона-2022, 1/4 финала
3-я победа над этим теннисистом, когда он находился в топ-10.

9. Рафаэль Надаль (Испания) – 4-я ракетка мира

Мадрид-2022, 1/4 финала.

10. Новак Джокович (Сербия) – 1-я ракетка мира

Мадрид-2022, 1/2 финала
Первая победа в карьере Алькараса над действующим лидером рейтинга.

11. Александр Зверев (Германия) – 3-я ракетка мира

Мадрид-2022, Финал.
Третья победа над игроком топ-10 в течение одного турнира.

Только двух игроков, которые последнее время постоянно находятся в топ-10, Карлос Алькарас ещё не обыгрывал. Это Андрей Рублёв (Россия)…

И чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев (Россия).