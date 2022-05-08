Кто обыгрывал Надаля и Джоковича на одном турнире

Медведев, Давыденко и другие теннисисты, которые последовательно побеждали Рафу и Новака.

Давид Налбандян (Аргентина)

Мадрид-2007, хард (подряд)
1/4 финала. Надаль
1/2 финала. Джокович

Давид Феррер (Испания)

Итоговый чемпионат ATP – 2007, хард
Группа. Джокович
Группа. Надаль

Энди Роддик (США)

Дубай-2008, хард (подряд)
1/4 финала. Надаль
1/2 финала. Джокович

Николай Давыденко (Россия)

Шанхай-2009, хард (подряд)
1/2 финала. Джокович
Финал. Надаль

Робин Сёдерлинг (Швеция)

Итоговый чемпионат ATP – 2009, хард
Группа. Надаль
Группа. Джокович

Иван Любичич (Хорватия)

Индиан-Уэллс-2010, хард
4-й круг. Джокович
1/2 финала. Надаль

Роджер Федерер (Швейцария)

Итоговый чемпионат ATP – 2010, хард (подряд)
1/2 финала. Джокович
Финал. Надаль

Стэн Вавринка (Швейцария)

Australian Open – 2014, хард
1/4 финала. Джокович
Финал. Надаль

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина)

Олимпиада-2016 в Рио, грунт
1-й круг. Джокович
1/2 финала. Надаль

Доминик Тим (Австрия)

Итоговый чемпионат ATP – 2020, хард
Группа. Надаль
1/2 финала. Джокович

Даниил Медведев (Россия)

Итоговый чемпионат ATP – 2020, хард
Группа. Джокович
1/2 финала. Надаль

Карлос Алькарас (Испания)

Мадрид-2022, грунт (подряд)
1/4 финала. Надаль
1/2 финала. Джокович