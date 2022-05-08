Медведев, Давыденко и другие теннисисты, которые последовательно побеждали Рафу и Новака.
Мадрид-2007, хард (подряд)
1/4 финала. Надаль
1/2 финала. Джокович
Итоговый чемпионат ATP – 2007, хард
Группа. Джокович
Группа. Надаль
Дубай-2008, хард (подряд)
1/4 финала. Надаль
1/2 финала. Джокович
Шанхай-2009, хард (подряд)
1/2 финала. Джокович
Финал. Надаль
Итоговый чемпионат ATP – 2009, хард
Группа. Надаль
Группа. Джокович
Индиан-Уэллс-2010, хард
4-й круг. Джокович
1/2 финала. Надаль
Итоговый чемпионат ATP – 2010, хард (подряд)
1/2 финала. Джокович
Финал. Надаль
Australian Open – 2014, хард
1/4 финала. Джокович
Финал. Надаль
Олимпиада-2016 в Рио, грунт
1-й круг. Джокович
1/2 финала. Надаль
Итоговый чемпионат ATP – 2020, хард
Группа. Надаль
1/2 финала. Джокович
Итоговый чемпионат ATP – 2020, хард
Группа. Джокович
1/2 финала. Надаль
Мадрид-2022, грунт (подряд)
1/4 финала. Надаль
1/2 финала. Джокович