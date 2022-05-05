Федаль = Федерер+Надаль

Союзу двух теннисных машин 18 лет. Федаль, как дуэт прозвали фанаты, – настоящая суперзвезда ATP. Вспоминаем милые цитаты героев главного противостояния в мужском туре.

Федерер на Australian Open — 2019

«Всё равно выбираю Рафу, потому что это Рафа. И я люблю этого парня».
Кто из нас не умилялся его словам о победе Рафы над Алексом де Минором в 3-м раунде? Тогда арена Рода Лэйвера разом ахнула, будто застала признание главного героя ромкома в чувствах.

Федерер во влоге Vouge: «73 вопроса»

– С кем ты больше всего боишься играть?
– С Рафой Надалем.
– С кем ты больше всего любишь играть?
– С Рафой Надалем!

Послематчевое интервью Роджера на АО

«Возможно, я фанат Рафы №1».

Федерер на Кубке Рода Лэйвера — 2019

«На этот раз я прыгну на него сверху и сломаю ему спину»
Роджер — о прыжке Надаля после победы на Кубке Лэйвера — 2017 со сборной Европы.

Надаль на пресс-конференции после матча с Андреем Рублёвым на US Open в 2017-м

«Я не хочу, чтобы казалось, будто я мечтаю стать его парнем»
От покерфейса и молчания до широкой улыбки – такими эмоциями сопровождал ответ Рафа.

Послематчевое интервью Роджера на «Ролан Гаррос»

«Рафа сказал мне сегодня, что плакал, когда я выиграл «Ролан Гаррос» в 2009 году, потому что он был так счастлив за меня».

Роджер на последнем победном ТБШ – АО-2018

«Я не был бы так успешен, если бы не Рафаэль Надаль».

«Мы очень хорошие товарищи, и со временем наши отношения стали только лучше. При этом перед очным матчем я бы не сказал ему, что у меня побаливает колено».

Роджер на Кубке Рода Лэйвера — 2017

«Возможно, в будущем мы сделаем много классных вещей. Может, будем играть выставочные матчи, когда станем старше, может, придумаем интересный бизнес-проект вместе, кто знает. Думаю, здорово, что мы друзья».