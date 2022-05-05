Союзу двух теннисных машин 18 лет. Федаль, как дуэт прозвали фанаты, – настоящая суперзвезда ATP. Вспоминаем милые цитаты героев главного противостояния в мужском туре.
«Всё равно выбираю Рафу, потому что это Рафа. И я люблю этого парня».
Кто из нас не умилялся его словам о победе Рафы над Алексом де Минором в 3-м раунде? Тогда арена Рода Лэйвера разом ахнула, будто застала признание главного героя ромкома в чувствах.
– С кем ты больше всего боишься играть?
– С Рафой Надалем.
– С кем ты больше всего любишь играть?
– С Рафой Надалем!
«Возможно, я фанат Рафы №1».
«На этот раз я прыгну на него сверху и сломаю ему спину»
Роджер — о прыжке Надаля после победы на Кубке Лэйвера — 2017 со сборной Европы.
«Я не хочу, чтобы казалось, будто я мечтаю стать его парнем»
От покерфейса и молчания до широкой улыбки – такими эмоциями сопровождал ответ Рафа.
«Рафа сказал мне сегодня, что плакал, когда я выиграл «Ролан Гаррос» в 2009 году, потому что он был так счастлив за меня».
«Я не был бы так успешен, если бы не Рафаэль Надаль».
«Мы очень хорошие товарищи, и со временем наши отношения стали только лучше. При этом перед очным матчем я бы не сказал ему, что у меня побаливает колено».
«Возможно, в будущем мы сделаем много классных вещей. Может, будем играть выставочные матчи, когда станем старше, может, придумаем интересный бизнес-проект вместе, кто знает. Думаю, здорово, что мы друзья».