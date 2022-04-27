10 «одношлемников», которые по разу взяли мэйджор.
Марат Сафин о победе на Australian Open – 2005: «Ощутил огромное облегчение, когда выиграл свой 2-й «Шлем». Думал, что так и останусь парнем, который по ошибке взял ТБШ и больше ничего не достиг».
Среди действующих теннисистов 10 «одношлемников». Один «Шлем» – случайность или только начало? Кто ещё не взял свой второй титул на турнире «Большого шлема»?
US Open – 2014
Лучшее место в карьере – 3-е (29 января 2018-го).
«Ролан Гаррос» – 2017
Лучшее место в карьере – 5-е (19 марта 2018-го).
US Open – 2017
Лучшее место в карьере – 3-е (16 июля 2018-го).
US Open – 2019
Лучшее место в карьере – 4-е (21 октября 2019-го).
Australian Open – 2020
Лучшее место в карьере – 4-е (9 марта 2020-го).
US Open – 2020
Лучшее место в карьере – 3-е (2 марта 2020-го).
«Ролан Гаррос» – 2020
Лучшее место в карьере – 1-е (4 апреля 2022-го).
«Ролан Гаррос» – 2021
Лучшее место в карьере – 2-е (28 февраля 2022-го).
US Open – 2021
Лучшее место в карьере – 11-е (25 апреля 2022-го).
US Open – 2021
Лучшее место в карьере – 1-е (28 февраля 2022-го).