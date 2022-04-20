В списке — фамилии российских и белорусских теннисистов, включая супертопов.
№2 мира, успевший побывать и на первом месте ATP — крупнейшая потеря Уимблдона. Он мог проходить по сетке далеко — в прошлом году оступился в 4-м круге. Матч с Хубертом Хуркачем прервал дождь, и на следующий день поляк переломил игру.
Уимблдон — пока самый неудачный мэйджор для второй ракетки страны: только на лондонской траве он не доходил до 1/4 финала. В 2021-м Андрей проиграл Мартону Фучовичу, с которым до этого турнира не имел никаких проблем.
В 2021-м именно Карен забрался дальше всех россиян и вылетел в четвертьфинале от Дениса Шаповалова.
Год назад играл на Уимблдоне впервые в карьере и выступил неудачно: вылетел в первом круге от Жереми Шарди.
Уимблдон, как признавался теннисист, его любимый ТБШ. Именно на траве королевского турнира в 2021-м он показал лучший результат в карьере на мэйджорах — 4-й круг. Тогда он проиграл Маттео Берреттини в трёх сетах.
Именно на Уимблдоне-2021 Соболенко преодолела «проклятье» ТБШ и впервые вышла во вторую неделю мэйджора — пока это её лучший результат. Тот полуфинал принёс ей третью строчку WTA.
Траву Уима точно не назвать любимым покрытием россиянки. Её лучший результат — 1/4 финала аж в 2016-м. Хотя именно британский мэйджор стал первым в карьере взрослым ТБШ. Так сказать — особые воспоминания.
На юниорском Уимблдоне состоялся первый большой успех Вики: в паре с Говорцовой в 2004 году она взяла титул. В 2011-м Азаренко дошла до стадии 1/2 взрослого ТБШ, что получилось повторить и в 2012-м.
Дебют в основной сетке на Уиме-2017 Дарья провела стабильно — дошла до третьего раунда. Ненамного подправила результат Касаткина годом позже — дошла до 1/4.
Талантливая парница отличилась на Уимблдоне в 2021 году. Правда, тогда на золотом тай-брейке с Еленой Весниной они всё же отдали титул. Пока что это единственная гордость Вероники на траве.
Именно на траве Людмила подобралась ближе всего к финальным стадиям на ТБШ — в 2021-м пришлось попрощаться в 4-м раунде. На этом же покрытии Самсонова взяла первый титул WTA серии 500 в Берлине.
На турнирах «Большого шлема» дебютировала на Уимблдоне-2016 — остановилась на втором раунде. Там же Александрова споткнулась и в 2021 году.
В топ-50 WTA Соснович дебютировала на Уимблдоне-2018: дошла до 1/8 финала, но проиграла Елене Остапенко из Латвии в двух сетах. Пока это лучший её результат на траве Британии.
21-летняя москвичка лишь недавно дебютировала в основной сетке WTA. Так что Уим 2021 года прошла без особого блеска: уступила уже в первом круге.
Бывшая пассия австралийца Ника Кирьоса уже как третий год худо выступает на ТБШ. Пока главное её достижение в одиночке — 2-й круг USO, на Уимблдоне Калинская не проходила дальше первого раунда.
Дебютантка топ-100 WTA пока не имела опыта выступлений на траве Уимблдона. Но Рахимова уже зарекомендовала себя как яркий игрок — добралась до третьего круга US Open — 2021.
Главный камбэк этого года Звонарёва уже совершила: в паре взяла «Мастерс» в Майами после 7-й операции. На Уимблдоне-2010 она феерила не меньше: дошла до финала, где уступила праймовой Серене Уильямс.