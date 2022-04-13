Главный мерзавец ATP-тура обаял модель, блогера и русскую теннисистку.
Разбивать сердца Ник начал ещё в 19. Хотя неясно, кто страдал больше – любовные перепалки влияли на карьеру самого парня: он лишь падал в рейтинге. Недавно Ник взялся за ум. Неужели влияние его пассии?
«Пара встречалась два года: папарацци ловили влюблённых на улице, они не скрывали чувств в Сети. Даже после разрыва в 2017-м их замечали вместе. Но девушка резко погрузилась в отношения с Маттео Берреттини.
Отношения с русской американкой, скорее, были просто слухом. Но очень обсуждаемым после фотки в «инстаграме» Ника: «Наши условия – никакого осуждения». В лондонском ресторане Zuma они классно провели время.
С сестричкой Эжени Бушар австралиец заобщался в 2019-м. Тогда близнецы посетили ложу Ника на Уимблдоне, а через месяц он пригласил Беатрис на тысячник в Монреале. После той встречи всплывали совместные фото.
Ник часто лайкал фотки Анны, а также был в её команде на турнире в Вашингтоне – там россиянка посвятила ему пару подач с руки. Кирьос называл её любимой теннисисткой, но в конце 2019-го союз распался.
«Моя королева», – недолго бравировал Ник в 2020-м. Уже через полгода австралийка обвинила его в измене на карантине. После расставания Кирьос рухнул на 97-е место. И даже ренессанс чувств не склеил пару.
Уже в 2022-м девушка поддерживала Ника на АО, куда они прилетели на джете. Блогер и основательница бренда декора в ответ получила клатч Louis Vuitton за £ 2,5 тысячи и огромный букет роз.
В конце марта он намекнул, что и вовсе помолвлен с Костен после пяти месяцев знакомства. В Сети всплыло фото, где на левой руке Хатци сверкает кольцо, с эмодзи бриллианта и подпись: «Мы движемся вперёд вместе».
«Кирьос уже объявил, что выступит на «Ролан Гаррос» — 2023 ради своей девушки, которая никогда не была в Париже. Ник игнорировал мэйджор с 2018 года, а в 2017-м проиграл во втором круге.
С 2022-го результаты Ника резко подскочили: он уже 77-я ракетка мира. По ходу сезона взял титул АО в паре, с «баранкой» обыграл Рублёва в Майами, доставил немало хлопот Медведеву и Надалю.