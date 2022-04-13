Анна Калинская, теннисистка

Ник часто лайкал фотки Анны, а также был в её команде на турнире в Вашингтоне – там россиянка посвятила ему пару подач с руки. Кирьос называл её любимой теннисисткой, но в конце 2019-го союз распался.