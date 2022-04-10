Даниил Медведев опередил и Марата Сафина, и Бьорна Борга.
Дебют двукратного чемпиона US Open (1997, 1998) на вершине рейтинга продлился лишь одну неделю – на стыке июля и августа 1999-го. Больше Патрик Рафтер первой ракеткой не был.
Чемпион «Ролан Гаррос» — 1995 всего неделю был 1-й ракеткой мира в феврале 1996-го. Пустив вперёд на 3 недели Сампраса, Мустер затем ещё 5 недель был лидером (суммарно 6 недель).
Возглавил рейтинг в 1977-м всего на 1 неделю, затем поочерёдно с Коннорсом и Макинроем становился 1-м ещё 5 раз. Всего 11-кратный обладатель «Шлемов» был лидером 109 недель.
Чемпион «Ролан Гаррос» — 1998 был первой ракеткой мира всего две недели в марте 1999 года, после чего так больше и не пробился в лидеры.
В ноябре 2000-го на 2 недели возглавил рейтинг, но пропустил вперёд Куэртена. Потом Марат ещё дважды поднимался наверх. Всего двукратный победитель «Шлемов» был первым 9 недель.
Возглавил рейтинг на 3 недели после титула на Australian Open – 1991, в том же году ещё 9 недель был 1-й ракеткой мира. Всего 6-кратный обладатель «Шлемов» лидировал 12 недель.
Впервые стал лидером в 1980-м на 3 недели. Затем поочерёдно с Боргом, Коннорсом и Лендлом поднимался на вершину ещё 13 раз. Всего 7-кратный победитель «Шлемов» был 1-м 170 недель.
Чемпион US Open – 2021 возглавил рейтинг 28 февраля 2022 года и продержался на вершине 3 недели. Будет ли у Медведева ещё возможность стать 1-й ракеткой мира?