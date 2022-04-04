3 апреля 2022-го Алькарас взял первый тысячник и третий титул АТР в карьере

Карьерный взлёт Алькараса и Надаля почти идентичен: 20 февраля в Бразилии в свои 18 лет Карлос взял второй титул ATP. В этот же день только в 2005 году там же взял трофей 18-летний Рафа.