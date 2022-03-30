В 16 лет Анна была уже в финале супертурнира в Майами.
Россиянка Анна Курникова уже почти 20 лет не выступает в туре, но до сих пор считается иконой стиля женского тенниса.
В 11 лет перспективную российскую теннисистку пригласили в престижную Академию Ника Боллетьери во Флориду, где в белокурой красавице сразу же признали будущую звезду.
Даже на тренировки Курниковой в Академии собирались толпы зевак. Она побеждала не только сверстниц, но и более опытных девочек. В 1994-м 13-летняя Аня выиграла популярный детский турнир Les Petits As.
В том же 1994-м Анна выиграла Eddie Herr в США, в 1995-м – юниорские турниры в Санта-Кроче и Милане, юниорский ЧЕ в Швейцарии, а в конце сезона Orange Bowl до 18 лет и стала первой в юниорском рейтинге.
В 15-летнем возрасте Анна перешла уже во взрослый тур. В 1997 году на дебютном для себя супертурнире в Майами, который ещё называют пятым «Шлемом», она дошла до четвёртого круга и уступила чешке Яне Новотне.
Через год 16-летняя Курникова сенсационно стала финалисткой Майами – первой из россиянок. Она выбила из сетки Монику Селеш, Кончиту Мартинес, Линдсей Дэвенпорт, Аранчу Санчес и уступила Винус Уильямс.
Майами-1998 был первым из четырёх финалов в карьере Курниковой. Причём три из этих турниров были наивысшей категории I. Кроме Майами, она ещё доходила до решающего матча в Чарльстоне-1999 и Москве-2000.
Сезон-2000 Анна завершила на наивысшем для себя 8-м месте рейтинга WTA. А потом серия травм оборвала её карьеру на взлёте.
Но Анна нашла своё счастье как раз в Майами. В 2001 году она встретилась на съёмках клипа с популярным певцом Энрике Иглесиасом. Молодые люди обосновались в Майами и с тех пор не расстаются.
У пары растут трое прекрасных детей. В декабре 2017 года у пары родились близнецы Николас и Люси, а в январе 2020-го к ним добавилась ещё и дочка Маша.