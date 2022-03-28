Главная роль в фильме «Король Ричард» стала оскароносной для знаменитого актёра.
Сёстры Уильямс – это целое явление в мире тенниса. Множество титулов в одиночке и паре, золотые медали Олимпиад, звание первых ракеток мира в обоих разрядах.
Пробиться на теннисную вершину Серене и Винус помогла настойчивость и целеустремлённость отца – Ричарда Уильямса.
Непростой жизненный путь и противоречивый характер папаши Уильямса с блеском показал в картине «Король Ричард» знаменитый актёр Уилл Смит, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль.
За карьеру выиграла 23 «Шлема» в одиночном разряде, а всего завоевала 73 титула (пятый показатель в истории), возглавляла рейтинг 319 недель (третий показатель), завоевала золото Игр-2012.
В активе Винус семь «Шлемов», в том числе пять Уимблдонов. В общей сложности завоевала 49 титулов, в том числе и золото Олимпиады-2000 в Сиднее. Была первой ракеткой мира на протяжении 11 недель.
Винус и Серена – единственные в истории сёстры-теннисистки, каждая из которых становилась первой ракеткой мира.
Была Серена и первой ракеткой мира в парном разряде. Завоевала 23 титула, в том числе 14 на ТБШ. Также две победы в миксте, два титула на Кубке Хопмана и один выигранный Кубок Федерации.
Винус тоже была первой ракеткой мира в паре, выиграла 22 титула, учитывая все 14 совместных «Шлемов» с Сереной. У неё в активе тоже два ТБШ в миксте и победа на Кубке Федерации.
В парном разряде сёстры вместе собрали по два «Карьерных шлема» — всего 14 титулов, завоевали 3 золота Олимпиад – в Сиднее-2000, Пекине-2008 и Лондоне-2012.
«Король Ричард» повествует о Ричарде Уильямсе, который тренировал дочерей, не будучи сам профессиональным спортсменом. Но работа по его плану позволила Винус и Серене стать звёздами тенниса.