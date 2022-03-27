20-летняя Ига Свёнтек попала в топ-10. А Мария Шарапова входит в пятёрку.
Самая юная первая ракетка мира за всё время. Впервые возглавила рейтинг WTA в возрасте 16 лет 1 месяца и 1 дня. Суммарно была лидером 209 недель (5-й показатель в истории).
Стала первой ракеткой мира в 17 лет 3 месяца и 9 дней в начале 1990-х. В сумме была на вершине 178 недель (6-й показатель). Выиграла за карьеру 9 «Шлемов».
Американка впервые возглавила рейтинг в возрасте 17 лет 3 месяцев и 26 дней. Суммарно она лидировала 21 неделю, выиграла два титула на US Open (1979, 1981).
Немка впервые стала лидером мирового рейтинга в 18 лет 2 месяца и 3 дня. На её счету 22 «Шлема» в одиночке и 377 недель лидерства (абсолютный рекорд в женском и мужском теннисе).
Россиянка стала первой ракеткой мира через год после своего триумфа на Уимблдоне-2004 в возрасте 18 лет 4 месяцев и 3 дней. Была на вершине 21 неделю, собрала «Карьерный шлем».
Ким было 20 лет 2 месяца и 3 дня, когда она стала первой «бесшлемной» 1-й ракеткой мира в истории. Однако позднее бельгийка выиграла 4 мэйджора.
Датчанка возглавила рейтинг в 20 лет и 3 месяца. К тому моменту она была «бесшлемницей». И только через 8 лет выиграла свой единственный «Шлем». Всего на вершине – 71 неделю.
Сербка стала первой ракеткой мира после победы на «Ролан Гаррос» — 2008 в возрасте 20 лет 7 месяцев и 3 дней. Всего на вершине была 12 недель.
Серена возглавила рейтинг WTA в 2002 году в возрасте 20 лет 9 месяцев и 12 дней. Всего была на вершине 319 недель (3-й показатель в истории). Выиграла 23 «Шлема» в одиночке.
Ига станет 1-й ракеткой мира 4 апреля 2022 года. Ей тогда будет 20 лет 10 месяцев и 4 дня. Она первая польская теннисистка во главе рейтинга. В активе Свёнтек победа на «РГ»-2020.