Кто они — птенцы гнезда знаменитой теннисной Академии
Знаменитый Ник Боллетьери основал теннисную Академию в 1978 году в городе Брэдентон, штат Флорида. Вскоре эта школа стала выпускать учеников, многие из которых стали 1-ми ракетками мира.
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде, 8-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Выиграл золото Олимпиады, собрал «Карьерный шлем», победив хотя бы раз на всех «мэйджорах».
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграл 4 турнира «Большого шлема». Был самым молодым теннисистом в финале одиночного разряда всех 4 мэйджоров в возрасте 22 лет 11 месяцев.
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграл 6 турниров «Большого шлема». До «Карьерного шлема» ему не хватило победы на «Ролан Гаррос».
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграл 14 турниров «Большого шлема». Это было рекордом всех времён на момент его выхода на пенсию.
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Первый латиноамериканский игрок, ставший лидером мирового рейтинга ATP. Единственный игрок в открытой эре, ставший первой ракеткой без «Шлема».
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграла 3 турнира «Большого шлема» и стала золотым призёром Олимпиады. Была самым молодым игроком в топ-10, когда ей не было и 15 лет.
Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах. Выиграла 5 турниров «Большого шлема» в одиночке, 13 в паре и 7 в миксте. В 16,5 лет стала самой юной первой ракеткой мира.
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Возглавила мировой рейтинг, но так и не выиграла ни одного турнира «Большого шлема» в одиночке.
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграла 9 турниров «Большого шлема». В 1993 году стала жертвой нападения, но спустя 2 года вернулась на корт и выиграла Australian Open.
Экс первая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграла 5 турниров «Большого шлема», собрала «Карьерный шлем». Завоевала серебро Олимпиады. Стала первой россиянкой во главе рейтинга WTA.
Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах. Выиграла 7 турниров «Большого шлема» в одиночке. Завоевала золото Олимпиады в одиночке и трижды в паре с сестрой Сереной.
Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах. Выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночке. Завоевала золото Олимпиады в одиночке и трижды в паре. Собрала «Карьерный шлем».
Экс первая ракетка мира в парном разряде. Выиграл 9 турниров «Большого шлема» в паре и миксте. Завоевал золото Олимпиады в миксте.
Экс первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла 2 турнира «Большого шлема». Стала первой россиянкой в топ-10 рейтинга WTA.