Австралийка завершила карьеру и уходит из тенниса не с пустыми руками.
Эшли Барти объявила о завершении карьеры. В её активе три «Шлема» — «Ролан Гаррос» — 2019, Уимблдон-2021 и Australian Open — 2022. А US Open остался непокорённым.
Сколько же заработала себе на пенсию Эшли Барти? По данным Daily Mail, её состояние оценивается в $ 47 млн.
За последний полный сезон Эшли получила от спонсоров $ 3 млн, а на корте заработала ещё $ 3,9 млн. Это был рекорд тура в 2021-м.
Суммарно за 2021 году Барти заработала $ 6,9 млн. Это 8-й показатель среди всех спортсменок мира и 5-й – среди всех теннисисток после Наоми Осаки, сестёр Уильямс и Гарбинье Мугурусы.
Эшли Барти является самой богатой среди всех австралийских теннисистов и теннисисток в истории.
Кроме того, Эшли занимает 14-е место в истории тенниса по заработкам среди всех теннисистов и теннисисток.
Самую солидную сумму призовых за свою победу Эшли получила в Париже, когда выиграла свой первый «Шлем». За титул на «Ролан Гаррос» — 2019 ей выдали чек на € 2,3 млн.
Среди спонсоров Эшли Барти такие известные бренды, как FILA, Head, Rado и Marriott Bonvoy.
Всего Эшли Барти выиграла 15 титулов в одиночном разряде, 12 – в парном и за карьеру суммарно заработала $ 32 млн призовых.
Кроме заработков на корте, Эшли получила солидную прибавку от спонсоров, рекламных и коммерческих контрактов. Сообщается, что этот доход составляет $ 15 млн.