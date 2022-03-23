Топ-8 среди всех спортсменок

Суммарно за 2021 году Барти заработала $ 6,9 млн. Это 8-й показатель среди всех спортсменок мира и 5-й – среди всех теннисисток после Наоми Осаки, сестёр Уильямс и Гарбинье Мугурусы.

