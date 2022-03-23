Сколько заработала себе на пенсию Эшли Барти

Австралийка завершила карьеру и уходит из тенниса не с пустыми руками.

Первая ракетка мира уходит

Эшли Барти объявила о завершении карьеры. В её активе три «Шлема» — «Ролан Гаррос» — 2019, Уимблдон-2021 и Australian Open — 2022. А US Open остался непокорённым.

Богатая пенсионерка

Сколько же заработала себе на пенсию Эшли Барти? По данным Daily Mail, её состояние оценивается в $ 47 млн.

Урожайный сезон — 2021

За последний полный сезон Эшли получила от спонсоров $ 3 млн, а на корте заработала ещё $ 3,9 млн. Это был рекорд тура в 2021-м.

Топ-8 среди всех спортсменок

Суммарно за 2021 году Барти заработала $ 6,9 млн. Это 8-й показатель среди всех спортсменок мира и 5-й – среди всех теннисисток после Наоми Осаки, сестёр Уильямс и Гарбинье Мугурусы.

Рекорд Австралии

Эшли Барти является самой богатой среди всех австралийских теннисистов и теннисисток в истории.

Топ-15 теннисистов мира

Кроме того, Эшли занимает 14-е место в истории тенниса по заработкам среди всех теннисистов и теннисисток.

Крупный чек

Самую солидную сумму призовых за свою победу Эшли получила в Париже, когда выиграла свой первый «Шлем». За титул на «Ролан Гаррос» — 2019 ей выдали чек на € 2,3 млн.

Галерея спонсоров

Среди спонсоров Эшли Барти такие известные бренды, как FILA, Head, Rado и Marriott Bonvoy.

Миллионы за титулы

Всего Эшли Барти выиграла 15 титулов в одиночном разряде, 12 – в парном и за карьеру суммарно заработала $ 32 млн призовых.

Коммерческие контракты

Кроме заработков на корте, Эшли получила солидную прибавку от спонсоров, рекламных и коммерческих контрактов. Сообщается, что этот доход составляет $ 15 млн.